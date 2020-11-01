Под Воронежем мужчина перевел мошенникам 870 тысяч, пытаясь сохранить деньги

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел в Новоусманском районе примерно в 11.00 часов 31 октября. Жертвой мошенников стал 43-летний мужчина. Он перевел злоумышленнику более 870 000 рублей, прежде чем понял, что его обманывают. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Мошенник действовал по «избитой» схеме. Он позвонил потерпевшему на мобильный телефон. Представившись сотрудником отдела безопасности банка, сообщил, что неизвестные пытаются взломать его счет и похитить деньги с банковской карты. Мужчина поверил. Тогда звонивший предложил ему для безопасности проделать «несколько операций».

Мужчина передал злоумышленнику коды, пришедшие ему через СМС и с его карты тут же списали крупную сумму денег. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность неизвестного.

Правоохранители напоминают, если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!

За минувшие сутки в области зарегистрировано двенадцать сообщений о противоправных действиях, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более миллиона рублей.