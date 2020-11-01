В райцентре под Воронежем сгорел дом: есть пострадавший

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение об очередном возгорании в жилом доме спасателям поступило в 18:27 31 октября. Пожар случился в городе Семилуки на улице Комсомольская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован в 18:48. В результате в жилом доме была уничтожена огнем крыша. Кроме того, кровля обрушилась на площади 5 кв. м. По оперативной информации, есть пострадавший. Он госпитализирован. Сейчас его личность устанавливается.

На месте пожара работали: два отделения ПСЧ-55, одно отделение ПЧ -92. Всего к ликвидации привлекалось 11 человек, 3 единицы техники.

Вчера в Семилуках пожарные тушили еще одно возгорание в жилом доме в переулке Гражданский. К счастью, жертв удалось избежать. В результате в подвале одной из квартир выгорели вещи.