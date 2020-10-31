В Воронеже блогеры поборятся за куш от областного правительства в 1,6 миллиона рублей

Александр Гусев и так широко представлен в соцсетях. Но хочет быть еще активнее. Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

В управлении делами Воронежской области объявили о поиске блогеров для освещения деятельности губернатора и областного правительства в соцсетях. На эти цели выделят 1,6 миллиона рублей. В то же время на торгах эта сумма может снизиться, впрочем, как правило, сэкономить получается не так уж много.

За эти деньги подрядчик должен подобрать не менее трех TikTok-блогеров с минимумом 10 тысячами подписчиков. Из этих претендентов заказчик, то есть, управление делами, выберет одного. Он и займется созданием видеороликов о работе властных органов Воронежской области.

Далее ролики должны будут проанонсировать на своих Instagram-страницах блогеры с аудиторией не менее 25 тысяч человек. Еще одно условие: 50 процентов контента у них должно быть связано с Воронежской области. Также рекламные кампании нужно будет провести в Telegram и Facebook.

Участвовать в конкурсе смогут только блогеры, уже оказывавшие услуги по «освещению деятельности государственного заказчика» с 2018 года и на общую сумму контрактов не менее 700 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимают до 20 ноября. А вышеописанный пиар в соцсетях нужно будет разместить не позднее 26 декабря.