Синоптики рассказали, насколько в Воронеже задержится дождливая пасмурная погода

Дожди продлятся еще несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцам, отвыкшим от дождей и туч, день 30 и утро 31 октября показались особенно мрачными. Однако, как утверждают синоптики, солнце не спрячется от нас очень надолго.

По данным Воронежского гидрометцентра, дожди продлятся до вторника, 3 ноября. А предпраздничный день, как и 4 ноября, порадует нас солнечной, хотя и прохладной (а какой она еще может быть в последний месяц осени) погодой.

- По крайней мере в первую неделю ноября температура и днем, и ночью будет выше нуля, - поделился прогнозом руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, ранее воронежские синоптики рассказали о том, что ноябрь обещает быть теплее нормы, осадков выпадет меньше, чем обычно. Также сообщили предварительный прогноз на предстоящую зиму и март.

Если же вернуться к ближайшим дням, то в воскресенье, 1 ноября, ночью воронежцам обещают сильный дождь и +8 градусов. Днем польет еще сильнее, а потеплеет незначительно – до +11.

В понедельник, 2 ноября, ночью дождь немного ослабеет, синоптики прогнозируют +7 градусов. Днем он не прекратится, столбик термометра поднимется до +9.

Ночью во вторник, 3 ноября, подует южный ветер. Но погода сначала не изменится: также будет небольшой дождь и +7 градусов. А вот днем через тучи прорвется солнце, и потеплеет до +10.

В среду, 4 ноября, ночью при пасмурной погоде прогнозируют +5 градусов. Днем снова солнце периодически будет выходить из-за облаков. При этом температура воздуха поднимется до +10.