Отказавшихся переезжать из ветхого жилья воронежцев второй раз залило кипятком

Фото: из официальных соцсетей ОНФ

Жителей дома №1 по переулку Славы во второй раз залило кипятком. Промокло практически все. Воронежцы были вынуждены съехать к родным. Жить в таких условиях просто невозможно. Об этом 30 октября сообщили активисты регионального отделения «ОНФ».

Ранее мы писали, что жителям дома 1936 года постройки включили отопление... Но вместо долгожданного тепла людей ждал потоп. Кипяток побежал ручьями с верхнего этажа. Залитие началось в квартире, которая принадлежит компании-застройщику.

Предполагается, что дом №1 по переулку Славы должны расселить до 31 декабря 2022 года. Но из 12 квартир в 3 по-прежнему живут люди. Они не хотят переезжать в другие районы города.

«КП-Воронеж» прокомментировали ситуацию с повторным «потопом» в управляющей компании «РЭП-101»: застройщик сообщил, что проблема устранена и тепло можно вновь запускать. Однако вскоре выяснилось, что этот не так - батарея «рванула». В итоге сотрудники УК срезали батарею в квартире на 2 этаже и заглушил ее. Сейчас начинается третья попытка за два дня запустить тепло.