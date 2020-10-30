Под Воронежем гостя с юга, пытавшегося всучить полицейскому 11 тысяч, посадят на полгода

В Рамонском районе вынесли приговор 32-летнему гражданину Узбекистана. Его признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

В июле 2020 года гость с юга в кабинете участкового в районном отделе полиции попытался передать стражу порядку взятку – 11 тысяч рублей. За нее он надеялся избежать ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации». Полицейский отказался от денег и сообщил об инциденте куда следует.

В суде приняли во внимание ряд смягчающих обстоятельств. В итоге 32-летний узбек проведет полгода в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.