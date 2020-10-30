В Воронежской области вакцинировали против коронавирусной инфекции 42 медиков

23 сентября в Воронежскую область поступила небольшая партия вакцины от Covid-19 «Гам-КОВИД-Вак» (международное название - «Спутник V») — несколько десятков доз.

До 31 декабря будет поставлено 2011 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Пока же с помощью «Гам-КОВИД-Вак» иммунизировали 42 медиков - сотрудников больницы скорой медицинской помощи (ВГКБ СМП) № 1 и областного центра профилактики и борьбы со СПИДом (ВОКЦПиБС).

- При дальнейших поставках вакцины в число вакцинируемых против новой коронавирусной инфекции войдут сотрудники отделений скорой помощи, лабораторной службы, реаниматологи, пульмонологи, медицинские работники первичного звена, - уточнили в облздраве.

Двукратная схема введения вакцины должна помочь сформировать длительный иммунитет. После вакцинации может возникнуть болезненность или покраснение в месте укола, также возможно кратковременное повышение температуры тела и ощущение слабости.