В Воронеже 20-летний парень избил не уступившего ему дорогу прохожего

26-летний воронежец на днях вечером прогуливался со своей девушкой по улице Димитрова. Но по пути он столкнулся с прохожим. Парни не поделили дорогу. Слово за слово. И вот уже драка. Случайный прохожий несколько раз ударил 26-летнего горожанина в живот.

В итоге тому пришлось обратиться за медицинской помощью. Медики установили у него закрытую травму брюшной полости и разрыв селезенки.

Полицейские опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на 20-летнего воронежца. Его задержали в Железнодорожном районе. Сейчас он находится в изоляторе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 8 лет лишения свободы.