В Воронеже на рынке пьяный сотрудник ударил ножом своего начальника

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Воронеже на продуктовом рынке, который расположен на улице Дубровина. В одной из торговых точек произошел конфликт между начальником и подчиненным. Последний пришел на работу подшофе. Естественно, такое поведение не понравилось руководителю. Он стал отчитывать работника, а тот схватил нож и ударил им начальника в живот.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, в полицию сообщили, что на рынке находится 53-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и по полученной информации установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Оказалось, что после случившегося он пошел в ближайшее кафе и продолжил пить спиртные напитки. Злоумышленник признался полицейским, что ударил ножом своего начальника. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян и обиделся на руководителя.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.