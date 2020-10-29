В Воронеже судебные приставы приостановили прием граждан из-за коронавируса

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области сообщило о том, что приостанавливает личный прием граждан. Виной всему сложная эпидемиологическая обстановка и пандемия коронавируса. Об этом в четверг, 29 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

С 29 октября специалисты начали принимать граждан дистанционно.

– Это сделано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сторон исполнительного производства, а также сотрудников отделов аппарата и структурных подразделений, – пояснили в управлении.

Более подробную информацию о том, как попасть на прием к приставам, можно ознакомиться у них на сайте или позвонить по телефону 277-44-20.