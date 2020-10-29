Руководитель воронежского театра попросил у президента финансовой помощи культурным учреждениям

Михаил Бычков в разговоре с президентом озвучил финансовые проблемы всей культурной сферы России. Фото: кадр с видео

На заседании Совета по культуре и искусству, проводимому Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, последним, кому президент предоставил слово, был руководитель воронежского Камерного театра Михаил Бычков. Наш культурный деятель не стал витать в эмпиреях, а поднял тему хлеба насущного, то есть, денег. Которых из-за нынешней ситуации с коронавирусом и вынужденного запрета на посещение зрителей, катастрофически мало.

- Мы уже много месяцев не имеем доходов от продажи билетов, мы лишены этой возможности уже много месяцев. В Воронеже из пяти театров работают два: один государственный – наш театр, и один частный театр. Остальные, к сожалению, в связи с заболеваниями не открыты, - ввел Бычков президента в курс культурной жизни столицы Черноземья. - Заработная плата обеспечивается учредителями, но это чаще всего не более половины реальной зарплаты, которую получают наши работники.

И внес конкретное предложение:

- Было бы здорово, если бы мы просто сориентировались, скажем, на те доходы, которые деятели культуры или культурные учреждения имели бы в предыдущем, нормальном году, и смогли бы компенсировать частично, на уровне хотя бы 80 процентов от прошлогодних доходов этих учреждений, за два три месяца хотя бы. Это стало бы спасательным кругом в ситуации, в которой находятся, я знаю, сейчас очень многие мои коллеги. Прошу поддержать не только федеральные и муниципальные, но и частные театральные коллективы. Также я хотел бы обратить внимание, что есть целый ряд людей – театральных художников, драматургов, композиторов, хореографов, – которые живут на проценты от продажи билетов, и они тоже много месяцев лишены этих доходов.

Владимир Путин отметил, что в выступлении Михаила Бычкова проблемы учреждений культуры прозвучали, может быть, наиболее доходчиво.

- Мы обязательно пообсуждаем это с коллегами из Правительства, посмотрим, что можно сделать дополнительно к тем мерам, которые уже принимаются для поддержки, - сказал президент.