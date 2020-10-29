В Воронеже осудят троих мужчин за попытку распространить наркотики через тайники-закладки

Сейчас все трое находятся в СИЗО Фото: из архива "КП"

Воронежские полицейские завершили расследование трех уголовных дел, фигурантами которых стали мужчины, пытавшиеся «толкнуть» наркотики через тайники-закладки. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону сегодня, 29 октября.

На скамье подсудимых окажутся двое воронежцев 36 и 31 года и житель Острогожского района 33 лет.

Как рассказали в главке, предварительное следствие установило, что мужчины одновременно и независимо друг от друга, получили информацию о местоположении крупной партии наркотиков. Их надо было достать из тайника и реализовать через закладки в областном центре. Общая масса «синтетики», в которую входил пирролидиновалерофенон, составляла около 50 граммов. Свертки находились в трех разных местах в частном секторе Ленинского района.

Когда каждый из них попытался достать из тайника свою партию, они были задержаны полицейскими.

В ходе обысков у них дома наркополицейские обнаружили упаковочные материалы, мобильные телефоны, а также банковские карты, оформленные на родственников, куда «скидывали» деньги за товар.

Выяснилось, что ранее мужчины не были знакомы. Сбытом занимались самостоятельно. Они уже дали признательные показания. В данный момент они находятся в СИЗО. Уголовные дела будет рассматривать Ленинский районный суд.