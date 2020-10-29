Под Воронежем водитель иномарки сбил насмерть велосипедиста

Фото из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смертельное ДТП произошло в среду, 28 октября, в Лискинском районе Воронежской области. В результате столкновения с автомобилем погиб велосипедист. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В главке уточнили, что авария случилась около девяти часов вечера в селе Средний Икорец. 19-летний житель села Песковатка, ехавший на автомобиле «Деу Нексия», не учел безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся по дороге 45-летними велосипедистом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.