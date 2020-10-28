Стоимость реконструкции виадука на улице Ленина в Воронеже подорожает почти на 100 миллионов рублей

Открыть движение на виадуке обещают уже в начале 2021 года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Дирекция дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа заключит еще один контракт на выполнение дополнительных работ по реконструкции виадука на улице Ленина. Стоимость работ оценивается почти в 97 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен будет произвести переустройство сетей связи, сетей и сигнализации «РЖД», контактной сети железной дороги, а также системы электроснабжения.

Финансирование работ предусматривается из федерального (более 91 миллиона), областного и городского бюджетов. По условиям контракта подрядчик должен завершить работы до 28 мая 2021 года.

Напомним, 24 октября в Воронеже закрыли на реконструкцию виадук на улице Ленина. Первоначальная стоимость работ составила 250 миллионов рублей. При условии теплой зимы, открыть движение через путепровод обещают уже в начале 2021 года.