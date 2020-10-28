Воронежцы смогут увидеть выхухоль на «Хохулиных тропках»

В Хоперском заповеднике обустроят «Хохулины тропки». Экотропа с таким забавным названием появится вокруг озера Большое Голое. Маршрут протяженностью 2,5 километра позволит туристам увидеть русскую выхухоль в природных условиях. Хотя это животное, занесенное в Красную книгу, заметить чрезвычайно сложно. Экскурсоводы будут сопровождать прогулку по экотропе рассказами о скрытном образе жизни и о питании выхухоли. Понаблюдать за маленьким и осторожным зверьком можно будет со смотровых площадок, обещают в региональном правительстве.

Напомним, Хоперский заповедник, расположенный в Новохоперском районе Воронежской области, специализируется на сохранении выхухоли. Сотрудники изучают и сохраняют экологические системы долины реки Хопер. На территории заповедника раскинулись старовозрастные леса с дубравами и ольшаниками, сотнями пойменных озер, где произрастают множества видов растений и обитают животные.