60% жителей Воронежской области испытывают тревогу в связи с эпидемией коронавируса

Согласно опросу, который воронежское правительство провело среди жителей региона посредством telegram, больше половины – 60% - принявших участие в анкетировании испытывают тревогу в связи со второй волной коронавируса. 34% опрошенных боятся роста заболеваемости в связи с угрозой потери работы и риском заболеть. Еще 30% испытывают тревогу и лишь 21% и 10% соответственно наблюдают за ситуацией или совершенно к ней безразличны.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в Воронежской области продолжает усугубляться. По данным оперштаба на 28 октября в регионе заболел 291 человек. Восемь пациентов скончались. Выздоровели 200 человек.