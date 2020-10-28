В Воронеже "Лада приора" сбила пешехода

За 27 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 88 ДТП, в авариях четверо получили травмы, один погиб.

Около пяти утра на ул. 9 Января, 127 г. Воронежа сбили пешехода.

34-летний водитель «Лады Приоры», следовавший от ул. Газовой в направлении ул. Машиностроителей, сбил переходившего проезжую часть не по пешеходному переходу мужчину. Пострадавшего отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают его личность - на вид ему 35-45 лет.

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