Воронежский драмтеатр отменил три спектакля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский театр сообщил об изменениях в афише в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу.

- С сожалением вынуждены сообщить, что спектакли «Тот самый день» 28 октября, «Ракушка» 29 октября и «Баба Шанель» 1 ноября отменены. Билеты, приобретенные в кассе театра, можно вернуть там же (пр. Революции, 55, тел: 2-555-472) до соответствующей даты или в день отмененного спектакля. Если вы оплачивали покупку картой, обязательно возьмите ее с собой. Возврат денег за электронные билеты, купленные онлайн, будет осуществлен автоматически на банковскую карту, - отметили в театре.

7 ноября в 18.00 вместо спектакля «Маскарад» покажут премьерную постановку этого сезона - «Счастливый номер». Билеты остаются действительны.

Напомним, из-за коронавируса так и не открыли сезон ТЮЗ и театр кукол. А театр оперы и балета до 14 ноября отменил ряд спектаклей.