В воронежских загсах снова меняется формат регистрации браков

В октябре вновь меняется формат регистрации брака в отделах загс Воронежской области. Возвращаются церемонии в режиме социального дистанцирования и с соблюдением санитарных норм. В зал для регистрации брака кроме молодоженов будут допускаться не более 8 гостей. Об этом сообщили в группе регионального управления ЗАГС в соцсетях во вторник, 27 октября.

– Чтобы церемония прошла с наибольшим комфортом и в соответствии с санитарными нормами, залы всех отделов ЗАГС Воронежа оборудованы стульями, – поснили в ведомстве.

Также все присутствующие от брачующихся до технических специалистов будут находиться в масках и перчатках. Гостям также необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Меры приняты в связи с письмом Министерства юстиции, указом губернатора Воронежской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в соответствии с приказом управления ЗАГС Воронежской области.

Кроме того, прием граждан отделами ЗАГС региона ведется только по предварительной записи по телефону или через портал Госуслуг.

Консультации можно получить по телефонам: 212-72-87 (юридический отдел), 212-72-80 (приемная управления ЗАГС), а также в отделах ЗАГС.