В облздраве объяснили большую очередь пациентов с коронавирусом в воронежской поликлинике

Ранее мы рассказывали, что воронежцы 26 октября сняли гигантскую очередь в одном из медучреждений города. Как сообщает автор публикации, кадры сделаны в поликлинике №11, которая находится по адресу: ул. Машиностроителей, 13Б.

27 октября в пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили, что 26 октября во время открытия поликлиники в 7:30 образовалась очередь .

Так, сразу 20 человек обратились по поводу продления листка нетрудоспособности, 15 пациентов пришли с признаками заболевания, 15 пациентов – на повторный прием к врачу для осмотра и назначения дальнейших рекомендаций. Прием осуществляли 5 терапевтов. К 9:00 всех пациентов приняли.

В 11 поликлинике для пациентов с температурой, признаками ОРВИ или подтвержденным диагнозом COVID-19 вход в поликлинику - со двора. Доступны два отдельных входа: на лифтовую шахту и через лестничный марш.

- Прием данной группы пациентов организован на 1 этаже, где проводится забор мазков на коронавирусную инфекцию и организован прием первичных пациентов, - уточнили в облздраве.

26 октября на 1 этаже пациентов принимал один терапевт. Еще четверо работали на третьем этаже - там разграничены зоны по блокам для приема пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее, и блок для приема пациентов с признаками ОРВИ. Там же организованы отдельные кабинеты по забору биоматериалов – мазков на коронавирусную инфекцию и крови; для проведения ЭКГ; кабинеты врачебного приема.