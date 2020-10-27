Большинство воронежцев решаются на переезд в другой регион из-за низкой зарплаты

На вопрос о том, какие характеристики Воронежской области подталкивают соискателей к желанию или хотя бы мыслям о переезде в другой регион, 67% ответили, что это низкие заработные платы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Куда хотели бы переехать воронежцы и почему? Узнать это решили в службе исследований hh.ru. Оказалось, что только 14% местных жителей мечтают жить в другом регионе. Еще 39% периодически об этом думают. А вот 37% не хотят никуда переезжать. Остальные затруднились ответить на вопрос.

- На вопрос о том, какие характеристики Воронежской области подталкивают соискателей к желанию или хотя бы мыслям о переезде в другой регион, 67% ответили, что это низкие заработные платы, 58% отметили, что в регионе мало компаний, в которых им бы хотелось трудиться, 24% говорили об отсутствии возможности работать по профессии. 13% респондентов высказались, что нет перспектив для членов семьи, таких как, например, обучение детей, а 6% рассказали, что их друзья и родственники либо уже переехали из региона, либо собираются это сделать, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Юг Алена Манохина.

Кстати, если говорить о городе, о котором чаще всего мечтают россияне, то тут мы вас не удивим.. Это, ожидаемо, Москва: ее для переезда выбрали бы 24% респондентов. А вот на втором месте - Краснодарский край (18%). И лишь третий - Санкт-Петербург (13%).

Кстати, недавно ситуацию с безработицей в Воронежской области сравнили с общероссийской.