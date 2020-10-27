В Воронеже задержали наркодилеров с крупной партией героина

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицийские УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали семерых торговцев наркотиками. Они привозили в регион героин и сбывали его бесконтактным способом на территории областного центра. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова сегодня, 27 октября.

– Оперативники задержали 7 активных участников, которые в составе преступной группы специализировались на доставке в регион наркотических средств и оборудование тайников. Из незаконного оборота изъято около 4,5 килограммов запрещенного вещества, – пояснила Наталья Куликова

Всем задержанным от 33 до 46 лет. Среди них три женщины. По предварительным данным, задержанные лица работали по определенной схеме. Так, 41-летний житель Лискинского района являлся «региональным курьером». Он доставлял воронежцу, которому тоже 41 год, крупные партии героина. Остальные пятеро специализировались на закладках. Это двое мужчин и три женщины от 33 до 46 лет.

Накрыли силовики наркодилеров в момент передачи крупной партии героина. При поимке преступников в автомобиле «Газель» полицейские обнаружили сверток, в котором находилось 2200 пакетиков с веществом бежевого цвета.

Экспертами-криминалистами ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области была проделана кропотливая работа по установлению общей массы изъятого наркотика, поскольку он был перемешан с чаем. Вес героина составил 3 килограмма 717 граммов. Еще около 800 граммов оперативники изъяли у «розничных закладчиков» и во время проведения обысков дома у задержанных.

Сотрудники УНК также обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, десятки сим-карт, электронные весы и упаковочные материалы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Шесть фигурантов находятся в СИЗО, им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один под домашним арестом.