В Воронеже зять пять раз ударил тещу ножом в грудь

Зятю не удалось зарезать тещу только благодаря отзывчивости случайных прохожих. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 52-летнего воронежца. Его обвиняют в покушении на убийство матери.

По данным следствия, ночью 9 июня в доме на улице Октябрьской Советского района пьяный мужчина поругался с 79-летней матерью своей сожительницы. Уже сидевший в местах не столь отдаленных зять показал свои тюремные навыки. Схватил нож и пять раз ударил им тещу в грудь. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Прохожие вызвали скорую. Пенсионерку удалось спасти.

- Мужчину задержали. Своей вины он не признал. Однако ее доказывают показания потерпевших, свидетелей, а также данные судебных экспертиз, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального следственного управления Евгений Аверин.