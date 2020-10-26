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Под Воронежем молодой человек, хотевший вызвать проститутку, стал жертвой афериста из Кирова

За обеспечение интимного досуга мошенник потребовал перевести ему 20 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Эта история началась еще в июле, когда в полицию обратился 24-летний житель Новоусманского района. Молодой человек пожаловался, что мошенник лишил его около 20 тысяч рублей.

Оказалось, что на странице одной из соцсетей парень «клюнул» на объявление о предоставлении услуг проституток. Житель Новоусманского района был не прочь развлечься в интимном плане. И послал по адресу, указанному в объявлении, около 20 тысяч рублей. Вскоре, зайдя на сайт, молодой человек увидел, что информация о приятном проведении досуга удалена, а его сообщения остались без ответа.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении 24-летнего жителя Кирова. Его поймали в родном городе. В отделе полиции аферист признал свою вину и возместил причиненный им ущерб.

По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» молодому жителю Кирова грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отправили в СИЗО.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области