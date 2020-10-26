В Воронежской области от коронавируса умерли еще два священника

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Сразу два священника в один день скончались от осложнений коронавируса – в Воронеже и Бутурлиновке.

После перенесенной ковид-инфекции у игумена Андрея (Белякова) случился инфаркт, вечером 24 октября он умер, сообщили в воронежском храме Андрея Первозванного. Ему было 52 года. Андрей Беляков родился в Воронеже. Служение начинал в Покровском кафедральном соборе, затем - в сельских приходах Воронежской епархии, а с 2016 года – в воронежском храме во имя апостола Андрея Первозванного.

Также 24 октября в результате осложнений, развившихся на фоне новой коронавирусной инфекции, умер настоятель Покровского храма в Бутурлиновке, протоиерей Николай Чибисов, об этом сообщила Борисоглебская епархия. Ему было 57 лет. Протоиерей Николай родился в Липецкой области. Он приехал в Бутурлиновку после духовной семинарии и служил настоятелем Покровского храма до самой своей кончины.

Ранее от коронавируса умер настоятель Никольского храма в селе Шишовка Бобровского района протоиерей Леонид Гришанов