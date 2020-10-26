В Воронеже пенсионер лишился 487 тысяч рублей из-за выдуманных хакеров

В полицию в субботу, 24 октября, обратился 74-летний житель Коминтерновского района. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенника.

В тот день пожилому мужчине позвонил некий субъект, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Дальше пошел рассказ о якобы хакерской атаке на счет, и необходимости перевести деньги по указанным аферистом реквизитам.

Одним словом, стандартная схема. Но пенсионер на нее «повелся». Он пошел к банкомату и перевел мошеннику 287 тысяч рублей несколькими «траншами» (в основном, по 40 тысяч) на разные номера мобильных телефонов.

На следующий день, соблазнившись легкой добычей, аферист еще раз позвонил. На этот раз, по его словам, хакеры атаковали банковскую карту жены пожилого человека. Несчастный пенсионер перевел и 200 тысяч со счета своей супруги. И только после того, как звонки прекратились, а деньги «уплыли», пошел в полицию.

- Всего 25 октября в Воронежской области было три мошенничества, совершенные бесконтактным способом и еще два хищения с банковских карт. Общий ущерб, нанесенный аферистами, - около 600 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мошенников ищут. Воронежцам рекомендуют говорить пожилым родственникам о распространенных схемах действий преступников. И призывать их не доверять незнакомцам, а перезванивать в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.