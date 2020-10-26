Разбойник влез в окно к воронежцу и отобрал у него 500 рублей под угрозой пистолета

31-летний мужчина может получить внушительный срок из-за похищенных 500 рублей. Из-за того, что ночью влез через окно в дом к 45-летнему воронежцу и требовал с него деньги, угрожая пистолетом. Правда, у потерпевшего нашлось всего 550 рублей.

Нападавшего быстро задержали, он признался, где закопал пневматический пистолет. Оружие нашли. А за разбой задержанному грозит до 10 лет заключения.

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