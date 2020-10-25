Под видом покупки дома мошенники оформили кредит на жителя Воронежской области

Житель Павловского района Воронежской области продавал дом через сайт бесплатных объявлений. Ему позвонил неизвестный и сказал о своем желании купить недвижимость.

Задаток покупатель обещал перевести на счет, что вскоре и сделал. Но позже мужчина перезвонил и заявил, что передумал покупать дом, попросив вернуть деньги. Ничего не подозревающий продавец выполнил под диктовку незнакомца несколько банковских операций. Как выяснилось позже, благодаря им, злоумышленник не только получил назад задаток, но и оформил на петропавловца кредит на 70 тысяч, который перечислил себе.

Правда, о финансовых обязательствах жертва мошенничества узнал, спустя два месяца. И сразу же написал заявление в полицию.

По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет расследование.