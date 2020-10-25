Житель Воронежской области разбил окно в доме, ради копилки с 10-рублевыми монетами

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Необычное преступление раскрыли оперативники в Каширском районе Воронежской области. 54-летняя местная жительница сообщила в полицию о краже из ее дома. Неизвестный кирпичом разбил стекло в пластиковом окне и проник в помещение. Там его внимание привлекла копилка, в которую потерпевшая складывала монеты по 10 рублей. Вор выгреб содержимое. Сумма похищенного составила около 4 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали уже через несколько часов. Им оказался 27-летний местный житель, родственник потерпевшей. Парень рассказал полицейским, что пошел на преступление в состоянии алкогольного опьянения: очень хотелось выпить еще, а денег не было.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы.