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Воронежских ребят приглашают в кружок знакомства с дикими животными

Занятия будут проходить на базе детского центра "Спутник"
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Шерстяных

Фото Елены Шерстяных

Центр охраны животных «Наша природа» объявляет набор школьников на занятия о диких животных. В программе – знакомство с разнообразием животных Воронежского края, отличиями в их образе жизни и рационах, отличиями диких и экзотических домашних животных, нюансами их содержания в неволе и другое.

Ребята смогут увидеть и пообщаться с живыми рептилиями, насекомыми, зверями.

- Для начала наберём две группы по 10 человек, а дальше будем смотреть, как пойдёт работа, - рассказала руководитель Центра Елена Шерстяных. - Занятия бесплатные.

С 26 октября до 8 ноября занятия будут проводиться дистанционно. А затем - на территории Центра развития творчества детей и юношества "Спутник" (ул. Паровозная, д. 62). Как позволит эпидситуация, организаторы кружка смогут предложить ребятам экскурсии.

Записаться на занятия можно по тел.: +7 (920) 226-95-74 WhatsApp, Viber, Telegram или в личных сообщениях Елене Шерстяных. Спешите. Количество мест ограничено.