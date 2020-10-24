Воронежские поисковики рассказали, как четыре дня искали пропавшую бабушку-грибницу

ПСО "Черноземье"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» рассказали, как несколько дней искали 80-летнюю Варвару Ивановну. Пенсионерка 21 октября сказала родным, что собирается пойти за грибами в лесу. Но даже к вечеру не вернулась домой.

Активисты организовали выезд. За ночь совместно с отделением «Лиза Алерт» они отработали на отклик территорию в радиусе более трех километров от дома пропавшей.

Вечером 22 октября был организован второй выезд. Активно подключились спасатели различных служб.

- Совместно с ними распределили задачи и расширили зону поиска практически в два раза. Около 19:00 24 октября информационный поиск приносит долгожданный результат- бабушка привлекла внимание местного жителя на улице в поселке Углянец. Живой и невредимой он доставил ее к родственникам. Спасибо всем участвующим в поисково-спасательных работах! Берегите себя и близких! - рассказывают в ПСО «Черноземье».