В Воронеже около 100 домов из-за работ на теплотрассе остались без горячей воды

Закончить работы должны к 17.00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Около 100 домов в Ленинском районе Воронежа 24 октября оказались не только без отопления, но и без горячей воды. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-центре ЖКХ, до 17:00 поставщик ресурса «Квадра» будет проводить работы на теплотрассе № 4.

Вот адреса тех, кто пока остался без горячей воды:

Ул. 20-летия Октября, 22, 24, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 64, 65, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 81, 86, 88, 88е, 91, 92, 94, 95а, 95б, 101, 105/1, 105/2, 105/3, 107.

Ул. Ворошилова, д. 1в, 1г, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 4, 6.

Ул. Гродненская, д. 1, 2, 65.

Ул. Кирова, д. 3, 8, 10, 22, 24, 26, 28.

Ул. Кольцовская, д. 47, 49, 70, 76, 82.

Ул. Красноармейская, д. 15, 17, 23, 27, 33/4, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/13, 33/14, 56, 60.

Ул. Краснознаменная, д. 10, 12, 15.

Ул. Куцыгина, д. 6, 10, 12, 18, 19, 21, 27, 29.

Ул. Моисеева, д. 1.

Ул. Платонова, д. 7, 13.

Ул. Пушкинская, д. 18, 22, 28, 35, 36, 41, 42, 44, 45.

Ул. Свободы, д. 12, 25, 29, 31.

Ул. Станкевича, д. 1, 4, 38, 40.

Ул. Челюскинцев, д. 71а, 73, 77, 77а, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 101а, 101б, 101в, 136, 136а, 140.

Ул. Ф. Энгельса, д. 65, 73, 85, 87, 91.

Пл. Ленина, д. 4.

Переулок Алтайский, д. 26, 28.

Переулок Невский, д. 18, 20.

А также в частном секторе:

Ул. Челюскинцев, д .71.

Ул. В. Фигнер, д. 6.

Ул. Марата, д. 21, 21а, 24.