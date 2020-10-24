В Воронеже разыскивают ушедшего из дома 8-летнего ребенка

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят жителей Воронежской области помочь в поиске пропавшего ребенка. 8-летний Виктор Чернышов 23 октября ушел из дома в Воронеже. Родственники не знают, куда ребенок мог уйти.

Рост мальчика - примерно 140 см. У него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю куртку с коричневыми манжетами, серые спортивные штаны, бело-сине-красные кроссовки и серую шапку с зелеными буквами.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем ребенка, позвоните по номеру горячей линии отряда (8-800-700-54-52) или 112.