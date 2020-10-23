Драмтеатр приглашает воронежцев посмотреть «Чук и Гек» на Большом детском фестивале онлайн

Мы уже рассказывали, что Воронежский театр драмы пригласили участвовать в III Международном большом детском фестивале. Наша труппа покажет в программе форума постановку «Чук и Гек». Премьера спектакля по мотивам одноименного рассказа Аркадия Гайдара состоялась в 2018 году, добрая и трогательная история сразу же завоевала искреннюю любовь зрителей всех возрастов. Это завораживающая зимняя сказка про новогоднее путешествие двух мальчиков и их мамы из Москвы в глухую тайгу, рассказ о счастье, увиденном глазами ребенка, о трудном пути к этому счастью, о приключениях, о чуде, надежде, храбрости и упорстве. Спектакль отличается оригинальными световыми эффектами, необычными решениями, сцена засыпана снегом. В спектакле играют Евгений Баханов, Вячеслав Гардер, Егор Козаченко.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу конкурсная программа фестиваля МБДФ переведена в онлайн формат. И воронежцы смогут посмотреть «Чук и «Гек» через интернет - 28 октября в 12.00 на сайте МБДФ grandkidsfest.ru Видеозапись будет доступна для просмотра до 6 ноября 2020 года.