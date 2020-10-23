В Воронеже в выходные будут ловить пьяных водителей

Не ездите пьяными за рулем! Правилами запрещено. Но не все водители почему-то их соблюдают. Так Госавтоинспекция предупреждает, что в выходные и по вечерам устроит массовые проверки с целью выявления пьяных водителей.

- Сотрудники ГИБДД могут остановить любой автомобиль без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется автоинспекторам странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.