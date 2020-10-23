В Воронежской области на 500 тысяч оштрафовали предприятия, неправильно утилизирующие биологические отходы

В Аннинском районе прокурорские сотрудники выявили множество нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования на местных предприятиях, на которых образуются биологические отходы.

- На проверенных производствах отсутствовали специальные транспортные средства для перевозки биологических отходов. Дезинфекция инструментов, инвентаря, мест, где находились биоотходы, не проводилась. Въездные дезинфекционные барьеры не соответствовали предъявляемым требованиям, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Возбудили административные дела по фактам нарушений правил карантина животных, ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По результатам рассмотрения дел территориальное управление Россельхознадзора оштрафовало предприятия и виновных должностных лиц на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".