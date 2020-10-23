В Воронежской области мужчине обломали огромный кайф 300 часами обязательных работ

48-летний житель села Заброды Калачеевского района растил на бесхозном участке необычный урожай. 115 кустов конопли сулили ему небывалый кайф надолго. Мужчина заботливо огородил участок сеткой-рабицей, разделил грядки бордюрами из шифера. Но это не уберегло его от визита стражей порядка. О поляне конопли узнали местные жители. И рассказали о ней полицейским.

Стражи порядка во время допроса узнали у мужчины, что коноплю он посеял осенью 2019 года, в марте 2020-го она взошла. Огородник заботливо ее поливал и пропалывал. Сам он наркоман, поэтому надеялся себя обеспечить «травкой» надолго.

Теперь же мужчина «заработал» себе по решению суда 300 часов обязательных работ. А дурман-траву, понятное дело, уничтожили.