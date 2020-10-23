В Воронеже сделали аудиогид по бунинским местам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К 150-летию нашего прославленного земляка Ивана Бунина, которое отметили 22 октября, на родине писателя создали аудио-гид по бунинским местам. Красивую экскурсию сделала библиотека №22, которая носит имя литератора.

- Красивая симфония прозы Бунина в сочетании с историческим погружением в далекое прошлое Воронежа будет сопровождать слушателей на протяжении всей аудио-экскурсии. В ней собраны по крупицам упоминания Ивана Алексеевича о Воронеже, воспоминания его матери о воронежском детстве писателя. Благодаря точным ориентирам аудио-гида и интересной подаче материала прогулка покажется легкой, познавательной и приятной, - отметили в библиотеке.

Бунинские места Воронежа можно пройти за два часа. Экскурсия начинается от Железнодорожного вокзала, расположенного на площади генерала Черняховского, затем идет по центральным улицам города с удивительными архитектурными ансамблями до Бунинского сквера, который находится вблизи главной площади Воронежа.