В Воронеже электрик-мошенник взял заказ у пенсионерки и исчез с 50 тысячами

В Воронеже задержали электрика-афериста, разжившегося на 50 тысячах на заказе 60-летней пенсионерки.

Жительница Центрального района пригласила электромонтера еще в августе. Прибывший мастер оценил объем работ, количество требуемого материала и взял 50 тысяч рублей предоплаты. Выполнив лишь небольшую часть работ, аферист перестал выходить на связь с пенсионеркой.

30-летнего мужчину задержали,в полиции он объяснл свое исчезновение финансовыми трудностями и обещал возместить причиненный ущерб.

За мошенничество ему грозит до пяти лет заключения.

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