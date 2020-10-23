В Воронеже «иностранка» обольстила мужчину дорогим смартфоном и обчистила его банковский счет

51-летний житель Центрального района стал жертвой довольно небанальной мошеннической схемы. Ему на электронную почту пришло письмо с предложением знакомства от женщины. Она заявила, что живет за рубежом и предложила виртуальное общение. После недолгой переписки новая знакомая заявила что-то вроде следующего: «Вы такой шикарный мужчина. Хочу подарить вам смартфон».

Далее все уже было более стандартно. Появилась необходимость оплатить транспортные услуги. Потом пришла ссылка на сайт якобы компании-перевозчика. Мужчина перешел по ней, на этом ресурсе было указано, что он получил посылку из европейского государства. Для оплаты доставки, конечно, нужно было ввести все данные банковской карты. После чего около 14 тысяч рублей, лежащие на ней, исчезли. Обманутый в лучших чувствах мужчина пошел в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Аферистку (а может, и афериста) разыскивают. Полицейские призывают быть осторожными при покупке товаров в соцсетях и интернет-магазинах и не переводить деньги за сомнительные товары и услуги. А если уж попались на удочку мошенников, немедленно обращайтесь в полицию. Так вы значительно увеличиваете шансы поймать этих негодяев.