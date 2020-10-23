В Воронежской области из-за коронавируса прекратили продажу билетов в кассах театров и музеев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 22 октября в Воронежской области закрыли кассы театров и музеев. Ограничения ввели в связи с серьезной эпидобстановкой по коронавирусу в регионе и профилактическими мерами по снижению рисков распространения инфекции.

- Сейчас купить билеты в музеи и театрально-концертные организации можно - но исключительно в электронной форме, то есть онлайн через интернет. Ссылки на сервисы покупки билетов доступны на сайтах учреждений культуры. Кассы работают только на возврат ранее приобретенных билетов, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области.

Напомним, сейчас на спектаклях действует "шахматная рассадка", то есть залы театров заполняют лишь наполовину. В музеи пускают по определенным сеансам и ограниченное количество человек. Обязательны маски. И на входе у зрителей проверяют температуру.