Под Воронежем сгорел дом: пострадал мужчина

С момента звонка о пожаре до его полной ликвидации прошло 35 минут. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 22 октября, в 14.15 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на улице Запрудной села Дмитриевка Панинского района. На место ЧП выезжали две машины с восемью специалистами по тушению огня.

К сожалению, спасти дом 7x9 метров уже не представлялось возможным – огонь уже прорвался сквозь крышу. В результате пламя уничтожило его полностью. Удалось только не допустить распространения огня дальше. В 14.50 пожар был полностью ликвидирован. По оперативным данным, на пожаре пострадал 49-летний мужчина. Он сам выбрался из горящего дома, а потом был госпитализирован в Панинскую районную больницу.

Спасатели напоминают: в случае любого ЧП звоните по номерам экстренных служб «112» или «101» или наберите телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.