В Воронеже на выходных обещают то солнце, то дождь

В воскресенье на прогулку лучше захватить с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на ближайшие выходные и на начало следующей недели. Погода будет крайне неустойчивой. Синоптики отмечают, что сейчас идет переходный период, и циклоны быстро сменяют друг друга. В ближайшие двое суток у нас будет гостить теплый, но вскоре его вытеснит более холодный.

В ночь на субботу, 24 октября, ночью вместо юго-западного ветра подует западный. Будет облачно и +10 градусов. Днем солнце то прорвется через облака, то снова за них спрячется. Потеплеет до +15 градусов.

Ночью в воскресенье, 25 октября, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и +8 градусов. Днем пойдет небольшой дождь. Столбик термометра будет держаться в районе +14 градусов.

В ночь на понедельник, 26 октября, резко похолодает – до +4. При этом будет облачно. Днем температура поднимется до +12 градусов. Выглянет солнце, но облака порой его будут закрывать.

Ночью во вторник, 27 октября, подует северо-западный ветер, и станет еще холоднее - +2 градуса. При этом будет облачно. Днем солнце будет временами показываться из-за туч. Температура поднимется до +10 градусов.