Сотрудник воронежской колонии подрабатывал на мелких «поручениях» от заключенных

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии №8 Воронежской области. Его обвиняют в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2019 года по июнь 2020-го сотрудник передал троим осужденным мобильный телефон, переходник для наушников, аккумуляторную батарею для смартфона и даже спортивное питание. За эти мелкие «поручения» от брал от 1000 до 5000 рублей.

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Его вина также подтверждается материалами, предоставленными сотрудниками ОСБ УФСИН России по Воронежской области. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Вадим Стрижаков.