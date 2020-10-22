Водители общественного транспорта в Воронеже могут отказывать в обслуживании пассажирам без масок

Воронежцы стали чаще носить маски Фото: с сайта мэрии Воронежа

22 октября в пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что во время рейдов по выявлению нарушений было обследовано более 780 автобусов. Составлены предварительные материалы в отношении 35 транспортных средств - в них ехали пассажиры без масок.

- В первые дни рейдов процент пассажиров в масках при визуальном осмотре составлял около 30-40%. Сейчас ситуация кардинально изменилась - мы наблюдаем, что 99% соблюдают масочный режим. В единичных случаях пассажиры принципиально отказываются надевать маску. В ходе разъяснительной работы мы объясняем, что водитель может отказать в транспортном обслуживании, если у человека нет маски. Многие водители, чтобы не вступать в конфликтную ситуацию, имеют определенный запас масок и готовы обеспечить средством индивидуальной защиты пассажира, у которого его нет - бесплатно или по закупочной стоимости, - сообщил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

Теперь еще о необходимости соблюдения масочного режима будут предупреждать речевые автоинформаторы в автобусах. Модули уже перепрошиты уже в 344 машинах. Это порядка 38% от общего автопарка.