В Воронежской области выросла заболеваемость коронавирусом среди сотрудников ЖКХ, образования и транспортных компаний

Напомним, за последние сутки заболевание COVID-19 выявили у 246 людей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В региональном оперштабе 22 октября сообщили, в каких районах Воронежской области наблюдается наибольшее число случаев COVID-19. Это Острогожский, Россошанский, Поворинский, Хохольский, Воробьевский и Нижнедевицкий районы, а также город Борисоглебск.

Напомним, за последние сутки заболевание выявили у 246 людей. Вместе с тем зафиксировано 19 смертей среди пациентов с коронавирусом.

Рост заболеваемости отмечен и в отдельных сферах - ЖКХ, образования, а также у госслужащих и работников транспортных средств и транспортных узлов. Кстати, за прошедшую неделю в Воронеже проверили порядка 700 автобусов городских и пригородных маршрутов.

До этого за неделею в ходе «масочных» рейдов оштрафовали уже 188 должностных лиц. Проверки в городском транспорте и на торговых точках проводились с 12 по 18 октября.

- Из-за коронавируса в регионе закрыты две школы и 14 классов в 10 школах. А из-за ОРВИ закрыты 8 школ и 93 класса в 34 школах, - сообщили в оперштабе.

Впрочем, на каникулы в этом году ученики уйдут раньше положенного срока - с 26 октября.