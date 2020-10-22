В Воронежской области горе-мамаша задолжала своим детям алименты на 868 тысяч

Лишение свободы для нерадивой мамаши все же заменили на принудительные работы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Острогожском районном суде вынесли приговор местной жительнице, упорно не платящей алименты своим детям. В 2010 году ее лишили родительских прав. В то же время женщину обязали отдавать треть доходов на алименты несовершеннолетним детям, а совершеннолетней дочери – из расчета четверти зарплаты и иных денежных поступлений. После чего она стала всячески уклоняться от их уплаты. Да и обязательные работы на срок на 150 часов за те же прегрешения эта особа выполнять не собиралась. Между тем неофициальный заработок она имела.

Когда долги по алиментам уже стали подбираться к миллиону (в итоге они составили 868 тысяч рублей) нерадивую мамашу снова привлекли к суду. На этот раз ее приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Но все же заменили пребывание за колючей проволокой на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10 процентов заработка в пользу государства.

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