В Воронеже ищут 80-летнюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Варвара Дочкина, собиравшаяся пойти за грибами, вечером не вернулась домой. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

В микрорайоне Краснолесный (станция Графская), который хотя и располагается далеко от столицы Черноземья, входит в состав Воронежа, разыскивают 80-летнюю Варвару Дочкину. Пожилая женщина пропала вечером в среду, 21 октября. Варвара Ивановна в тот день говорила, что хотела бы пойти за грибами. А вечером не вернулась домой. Поиски в ближайшем лесу пока результатов не дали.

Ситуация усложняется тем, что Варвара Ивановна нуждается в медицинской помощи. Она болеет диабетом и плохо ориентируется в пространстве.

Приметы Варвары Дочкиной: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, серые глаза, седые волосы. 21 октября пенсионерка была одета в черную болоньевую куртку, вязаную шапку, обута в галоши.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас может находиться Варвара Ивановна, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.