Воронежские врачи с помощью гемодиализа спасли пациентку с коронавирусом и патологией почек

фото с сайта ДЗВО

5 октября в БСМП №8 поступила 59-летняя пациентка с диагнозом «коронавирус». Состояние ее оценивалось, как тяжелое. Кроме новой инфекции женщина страдала болезнью почек.

Врачи боролись за жизнь пациентки десять суток. Долгое время она находилась на неинвазивной вентиляции легких. А потом ее состояние резко ухудшилось из-за нарушения работы почек.

- Биохимические показатели мочевины, креатинина и метаболиты начали нарастать. В результате чего специалистами медцентра было решено провести сеанс гемодиализа для очищения крови от продуктов метаболизма и избытка токсинов, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Процедура прошла успешно, после нее пациентка почувствовала улучшение. Сейчас ее состояние не вызывает опасений у врачей. Основные биохимические показатели пришли в норму.