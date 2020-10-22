В Воронеже сняли на видео пробежавшего по автомобилям мужчину

Удастся ли найти этого "прыгуна"? Фото: принтскрин видео.

Хозяин отечественной легковушки «ВАЗ-2115» рассказал в социальных сетях, что ночью 14 октября по его автомобилю пробежал некий мужчина. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как молодой человек в спортивном костюме прыгает с автомобиля на автомобиль.

Инцидент произошел в 5.45, если верить времени на видео. Инцидент произошел неподалеку от бара Barak O'Mama на проспекте Революции. Вероятно, этот ночной герой был пьян. По крайней мере, говорить об этом заставляют его неловкие и абсолютно нелогичные движения.

По словам владельца «пятнадцатой», на лобовом стекле его автомобиля после этого появилась трещина.

Не так давно примерно в том же месте произошла массовая драка. Частично произошедшее попало на видео. Судя по записи, в «разборке» активно участвуют два молодых человека. Однако чуть позже к ним подключились и другие участники.